Milano 6-nov
43.069 0,00%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 6-nov
9.736 0,00%
Francoforte 6-nov
23.734 0,00%

Chiude in rosso Wall Street

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dello 0,84% sul Dow Jones; sulla stessa linea, giornata negativa per l'S&P-500, che archivia la seduta a 6.720 punti, in calo dell'1,12%.

In netto peggioramento il Nasdaq 100 (-1,91%); come pure, in ribasso l'S&P 100 (-1,27%).

Nell'S&P 500, buona la performance del comparto energia. Nel listino, i settori beni di consumo secondari (-2,50%), informatica (-2,00%) e telecomunicazioni (-0,67%) sono stati tra i più venduti.

Al top tra i giganti di Wall Street, IBM (+1,84%), Merck (+1,65%), Coca Cola (+0,80%) e JP Morgan (+0,56%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Salesforce, che ha archiviato la seduta a -5,31%.

Sotto pressione Nvidia, con un forte ribasso del 3,65%.

Soffre Amazon, che evidenzia una perdita del 2,88%.

Preda dei venditori McDonald's, con un decremento del 2,38%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Datadog (+23,13%), Astrazeneca (+3,23%), Diamondback Energy (+2,53%) e Biogen (+2,16%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su DoorDash, che ha archiviato la seduta a -17,45%.

Scende Axon Enterprise, con un ribasso dell'8,16%.

Crolla MercadoLibre, con una flessione del 7,48%.

Vendite a piene mani su Advanced Micro Devices, che soffre un decremento del 7,27%.
