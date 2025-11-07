Chiude in rosso Wall Street

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dello 0,84% sul Dow Jones
; sulla stessa linea, giornata negativa per l'S&P-500
, che archivia la seduta a 6.720 punti, in calo dell'1,12%.
In netto peggioramento il Nasdaq 100
(-1,91%); come pure, in ribasso l'S&P 100
(-1,27%).
Nell'S&P 500, buona la performance del comparto energia
. Nel listino, i settori beni di consumo secondari
(-2,50%), informatica
(-2,00%) e telecomunicazioni
(-0,67%) sono stati tra i più venduti.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, IBM
(+1,84%), Merck
(+1,65%), Coca Cola
(+0,80%) e JP Morgan
(+0,56%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Salesforce
, che ha archiviato la seduta a -5,31%.
Sotto pressione Nvidia
, con un forte ribasso del 3,65%.
Soffre Amazon
, che evidenzia una perdita del 2,88%.
Preda dei venditori McDonald's
, con un decremento del 2,38%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Datadog
(+23,13%), Astrazeneca
(+3,23%), Diamondback Energy
(+2,53%) e Biogen
(+2,16%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su DoorDash
, che ha archiviato la seduta a -17,45%.
Scende Axon Enterprise
, con un ribasso dell'8,16%.
Crolla MercadoLibre
, con una flessione del 7,48%.
Vendite a piene mani su Advanced Micro Devices
, che soffre un decremento del 7,27%.