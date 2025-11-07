Chiude in rosso Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dello 0,84% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che archivia la seduta a 6.720 punti, in calo dell'1,12%.In netto peggioramento il(-1,91%); come pure, in ribasso l'(-1,27%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nel listino, i settori(-2,50%),(-2,00%) e(-0,67%) sono stati tra i più venduti.Al top tra i(+1,84%),(+1,65%),(+0,80%) e(+0,56%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,31%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,65%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,88%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,38%.Al top tra i, si posizionano(+23,13%),(+3,23%),(+2,53%) e(+2,16%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -17,45%.Scende, con un ribasso dell'8,16%.Crolla, con una flessione del 7,48%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,27%.