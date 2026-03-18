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Giappone, Bilancia commerciale in febbraio
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18 marzo 2026 - 07.00
Giappone,
Bilancia commerciale in febbraio pari a 57,3 Mld ¥
, in aumento rispetto al precedente -1.163,5 Mld ¥ (la previsione era -483,2 Mld ¥).
(Foto: Walkerssk / Pixabay)
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