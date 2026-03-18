Milano 17-mar
44.888 0,00%
Nasdaq 17-mar
24.780 +0,51%
Dow Jones 17-mar
46.993 +0,10%
Londra 17-mar
10.404 0,00%
Francoforte 17-mar
23.731 0,00%

Giappone, Bilancia commerciale in febbraio

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Giappone, Bilancia commerciale in febbraio
Giappone, Bilancia commerciale in febbraio pari a 57,3 Mld ¥, in aumento rispetto al precedente -1.163,5 Mld ¥ (la previsione era -483,2 Mld ¥).

(Foto: Walkerssk / Pixabay)
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