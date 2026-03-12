Milano 15:06
Bilancia commerciale USA in gennaio

Bilancia commerciale USA in gennaio
USA, Bilancia commerciale in gennaio pari a -54,5 Mld $, in aumento rispetto al precedente -72,9 Mld $ (la previsione era -66,6 Mld $).
