Borsa elettrica, prezzo medio acquisto cala leggermente a 110,99 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana dal 3 novembre al 9 novembre 2025 ilè stato di, in calo dello 0,5% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il(GME), che gestisce la borsa elettrica.di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa(+1,9%), con la liquidità all'81,9%.si sono attestati tra 108,37 euro/MWh della Sardegna e 111,12 euro/MWh di Nord e Centro Nord.