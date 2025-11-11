Borsa elettrica, prezzo medio acquisto cala leggermente a 110,99 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana dal 3 novembre al 9 novembre 2025 il prezzo medio dell'energia elettrica
è stato di 110,99 euro/MWh
, in calo dello 0,5% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici
(GME), che gestisce la borsa elettrica.
I volumi
di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,4 milioni di MWh
(+1,9%), con la liquidità all'81,9%.
I prezzi medi di vendita
si sono attestati tra 108,37 euro/MWh della Sardegna e 111,12 euro/MWh di Nord e Centro Nord.