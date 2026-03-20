B&C Speakers, Alantra taglia target price: solido FCF in un ambiente a bassa visibilità

(Teleborsa) - Alantra ha tagliato a 17 euro per azione (dai precedenti 20 euro) il target price su B&C Speakers , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 43%.



Gli analisti scrivono che B&C Speakers ha riportato vendite del quarto trimestre 2025 in linea con le previsioni preliminari e sostanzialmente stabili su base annua, poiché la debolezza in Europa è stata parzialmente compensata dalla crescita in Nord America e America Latina. La redditività è diminuita, con un margine lordo del 32,3% (-70 punti base su base annua), a causa di una minore leva operativa e di una capacità sottoutilizzata su volumi inferiori alle attese. L'EBITDA rettificato (al netto di 0,7 milioni di euro di costi legali una tantum) ha raggiunto 3,4 milioni di euro (margine del 14,3% contro il 17,1% del quarto trimestre 2024), in calo del 17% su base annua e inferiore alle aspettative. L'EBIT rettificato è stato di 2,6 milioni di euro (-20% su base annua), con un utile netto di 1,5 milioni di euro contro i 2,5 milioni di euro del quarto trimestre 2024 a causa del confronto sfavorevole dovuto al settore dei brevetti; normalizzando l'utile netto per l'esercizio 2025, si otterrebbe un calo di circa il 20% su base annua. L'indebitamento netto è migliorato a 0,2 milioni di euro (rispetto a 1,4 milioni di euro nei primi nove mesi del 2025), confermando una solida generazione di cassa. Il CdA ha proposto un dividendo di 0,7 euro per azione, il che implica un rendimento di circa il 6,5% e un payout ratio dell'86%.



Alantra ha rivisto al ribasso le stime per l'esercizio 2026 (fatturato/EBITDA/utile per azione -8/20/24%), a causa delle persistenti incertezze di mercato e dei continui investimenti negli Stati Uniti (AM car audio ed Eminence). Complessivamente, prevede un CAGR delle vendite del 3,1% e un CAGR dell'utile netto del 15,2% per il periodo FY25-28. La generazione di FCF del gruppo dovrebbe rimanere solida (conversione media FCF/EBITDA del 57% nel periodo FY26-28). Un contesto macroeconomico più favorevole e un'accelerazione nei nuovi settori verticali dovrebbero migliorare la visibilità.



"Riteniamo che l'eccessiva reazione del prezzo delle azioni di ieri offra un interessante punto di ingresso (EV/EBITDA per l'esercizio 2026 pari a 6,7x), supportato da solidi fondamentali", si legge nella ricerca.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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