B&C Speakers crolla in Borsa con margini sotto pressione per fattori temporanei

(Teleborsa) - Crolla a Piazza Affari
- dopo la diffusione di risultati 2025
- il titolo B&C Speakers
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale.
Gli analisti di Alantra
fanno notare che la redditività è risultata inferiore alle aspettative
, con un margine lordo del 32,3% (-70 punti base su base annua), a causa di una minore leva operativa e di una capacità produttiva sottoutilizzata a fronte di una produzione inferiore alle previsioni. L'EBITDA si è attestato a 2,7 milioni di euro (-34,7% su base annua), inclusi 0,7 milioni di euro di spese legali non ricorrenti; rettificando per tale voce, l'EBITDA avrebbe raggiunto i 3,4 milioni di euro (-17% su base annua). L'EBIT e l'utile netto sono stati inoltre influenzati dal confronto sfavorevole relativo al beneficio derivante dal regime di "patent box" registrato nell'anno precedente.
"Riteniamo che il trimestre abbia rispecchiato una redditività inferiore, principalmente a causa di fattori temporanei
, mentre i ricavi sono rimasti sostanzialmente resilienti e la generazione di cassa solida - aggiunge Alantra - Il dividendo proposto continua inoltre a offrire un rendimento interessante, sebbene l'attenzione principale rimanga focalizzata sull'esecuzione in Europa e sulla normalizzazione dei margini".B&C Speakers
registra una flessione dell'11,99%
rispetto alla vigilia, attestandosi a 11,75 euro
. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 11,18 e successiva a quota 10,62. Resistenza a 12,83.(Foto: © Kladej Voravongsuk / 123RF)