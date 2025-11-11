Europa della difesa al bivio: in aumento attacchi “ibridi”, in Italia 10% incidenti cyber di tutto il mondo

(Teleborsa) -costruire di una politica di difesa comune. Le tensioni sul fianco orientale della Nato, l'incertezza dell’impegno americano in Europa, la recrudescenza dell'assertività della Russia, l’instabilità in Medio Oriente e in Africa e, non ultimo, l'irrobustimento del comparto militare della Cina, richiedono ai 27 Paesi dell'Unione europea di ripensare l’architettura di sicurezza costruita nel secondo dopoguerra.Ed è in questo scenario che si è fatta stradacapace di sostenere l’autonomia strategica del continente e di rispondere a nuove minacce multi-dominio.Il convegnoganizzato l’11 novembre da Start Magazine, in collaborazione con Icinn - Istituto per la cultura dell'innovazione, è stato organizzato per presentare il paper “Consolidamento dell’industria della difesa: la rotta per l’Europa” e un approfondimento di alto livello, che ha potuto contare sulla collaborazione di esperti del settore, istituzioni e player dell'industria della difesa.“Il paradigma si è spezzato e viviamo tempi minacciosi – ha detto il Sottosegretario di Stato alla Difesaintervenuta al convegno con un videomessaggio-. I conflitti di oggi si combattono nel dominio digitale e cibernetico, in quello spaziale; nella dimensione dell’underwater e nell’ambito cognitivo”. Guerre ibride e attacchi ripetuti dei quali è stato vittima anche il nostro paese.riportati dal centro di eccellenza NATO per la difesa cyber di Tallinn (in Estonia) gli attacchi ibridi contro infrastrutture critiche sono aumentati del 60% rispetto all'anno precedente – ha aggiunto il sottosegretario Rauti -. E l’Italia risulta particolarmente bersagliata: nel primo trimestre di quest’anno è stato registrato oltre il 10% degli incidenti cyber di tutto il mondo; e l’ambito governativo-militare – in particolare - è il più colpito, con una crescita del 600% rispetto all’anno precedente”.per il nostro continente, una comunità politica e culturale omogenea e democratica, conduce allo sviluppo di forze armate e sulle industrie di settore sempre più integrate.moderato dalla giornalista di Start Magazine Chiara Rossi, ha visto la partecipazione di Stefania Pucciarelli, Presidente della Commissione Straordinaria per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani; Ettore Rosato, Segretario COPASIR; dell’Ammiraglio Luca Conti, rappresentante nazionale presso i Comitati Militari NATO ed EU; di Lorenzo Mariani, Managing Director di MBDA Italia; di Domitilla Benigni, CEO di Elettronica Group; Vito Morreale, Head of AI & Data R&I, Engineering; Alessandro Marrone, Istituto Affari Internazionali (IAI)e Gregory Alegi, LUISS Guido Carli.