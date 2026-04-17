P101, prima exit del 2026 e re-investimento nella combined identity Cyber Guru-Libraesva

(Teleborsa) - P101 SGR, player leader del venture capital in Italia con focus internazionale, ha annunciato l'exit da Cyber Guru, piattaforma leader di cybersecurity awareness training. Si tratta del primo disinvestimento del 2026 per P101, che porta a 24 il numero complessivo di exit finora realizzate.



Fondata nel 2017 da Gianni Baroni, Cyber Guru offre una piattaforma avanzata di formazione in cybersecurity che utilizza intelligenza artificiale e scienze comportamentali per ridurre il rischio umano e migliorare la resilienza delle organizzazioni agli attacchi informatici. P101 ha investito in Cyber Guru nel 2021 attraverso Programma 102 con Italia 500 (quest'ultimo gestito in delega per Azimut Libera Impresa SGR), quando la società registrava circa 1 milione di euro di ricavi ed era attiva esclusivamente sul mercato italiano.



Grazie anche al supporto di P101, Cyber Guru è entrata nei mercati di Spagna e Francia, dove ha registrato una crescita significativa, sia organica sia per linee esterne, anche attraverso l'acquisizione della società francese Mantra, arrivando a chiudere il 2025 con 1500 clienti in Europa. Nel periodo Cyber Guru ha, inoltre, attratto capitali e investitori internazionali, in particolare attraverso il round di Serie B da 25 milioni di euro del 2024, cui ha partecipato nuovamente anche P101, che ha portato la raccolta complessiva della società ad oltre 30 milioni di euro.



L'operazione annunciata oggi segna la chiusura di successo dell'investimento in Cyber Guru e porta al contempo P101 a investire nuovamente nel settore della Cybersecurity. Parte dei proventi dell'operazione sono stati, infatti, re-investiti nella combined identity nata dall'acquisizione di Cyber Guru da parte di Libraesva - player italiano leader nell'e-mail security -, annunciata ad inizio anno e che ha portato alla nascita di LibraCyber, un nuovo player globale e leader europeo nella cybersecurity "human-centric".



"Abbiamo creduto fortemente e da subito nella visione imprenditoriale di Gianni Baroni, e siamo felici di aver potuto accompagnare la straordinaria crescita di Cyber Guru in questi cinque anni - ha commentato Giuseppe Donvito, Partner di P101 - Oggi chiudiamo una storia di investimento di successo, ma allo stesso tempo apriamo un nuovo capitolo diventando azionisti di un leader europeo con ambizioni globali in un settore strategico come la cybersecurity. In questo ambito oggi contiamo tre società in portafoglio e continueremo a investire con convinzione, perché nell'era dell'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica è più a rischio che mai e richiede presidi sempre più evoluti e attenzione crescente".



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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