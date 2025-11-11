Lavoratori pubblici, INPS: nel 2024 retribuzione media pari a 35.350 euro

(Teleborsa) - Nel 2024 il numero di lavoratori pubblici con almeno una giornata retribuita nell'anno è risultato pari a 3.738.171, con una retribuzione media di 35.350 euro e una media di 283 giornate retribuite. La variazione percentuale dei lavoratori sul 2023 è pari a +1,5%, della retribuzione media +0,6%, del numero medio di giornate retribuite -0,3%. È quanto emerge dall'Laassomma il 39,6% dei dipendenti pubblici, seguito dalcon il 20%, dalle Amministrazioni locali (Regioni, Province, Comuni) con il 14,9% e dallecon il 13,9%.nel 2024 è pari a 3.106.473 lavoratori, l'83,1% del totale, con una retribuzione media annua di euro 39.087 e 302 giornate medie retribuite.Nel complesso, le lavoratrici superano i maschi con un'incidenza del 61% in gran parte delle classi di età, fanno eccezione in quelle fino a 19 anni e 20-24 anni, nelle quali l'incidenza è pari, rispettivamente, a 67% e 58% i maschi, 33% e 42% le femmine.Lanel complesso, risulta molto differenziata sia per età sia per genere. In particolare, aumenta al crescere dell'età fino a stabilizzarsi dai 50 anni in poi ed è costantemente più alta per il genere maschile (41.117 euro contro 31.679 euro per le femmine nel totale).Nel 2024 il 24% dei lavoratori pubblici lavora nelseguono le(23,1%),(21,8%), il(19,8%) e le(11,3%).Lepresentano i valori più bassi nelle due ripartizioni del Nord: rispettivamente 34.015 euro nel Nord-ovest e 34.515 euro nel Nord-est; al Centro si registra il valore più alto di retribuzione media nell'anno con 36.929 euro.