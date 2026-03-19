Aedes torna in utile per 973 mila euro nel 2025

(Teleborsa) - Aedes (già Restart), società immobiliare quotata su Euronext Milan, ha chiuso il 2025 con ricavi complessivi pari a 929.426 euro, rispetto ai 241.211 euro al 31 dicembre 2024, in aumento di 688.215. I ricavi da locazioni immobiliari, pari a 512.137 euro al 31 dicembre 2025 rispetto a 20.973 euro al 31 dicembre 2024, si riferiscono prevalentemente all'immobile di Genova, via Renata Bianchi n. 40, acquistato dalla controllata Lavip il 13 febbraio 2025. I ricavi di vendita rimanenze immobiliari, pari ad 278.693 euro al 31 dicembre 2025 rispetto a 128.100 euro al 31 dicembre 2024 si riferiscono invece alle vendite effettuate dalla controllata Pragaotto relativamente a n. 5 box, n. 6 posti auto e n. 7 cantine dell'immobile di Milano, via Carlo de Angeli n. 3, e relativamente ai n. 2 appartamenti siti in Serravalle Scrivia (AL), via Berthoud n. 50.



L'EBITDA risulta negativo per 871.414 euro, rispetto a negativi 1.295.235 euro al 31 dicembre 2024. L'adeguamento al fair value di investimenti immobiliari, pari a positivi 1.932.778 euro, rappresenta l'adeguamento al fair value degli immobili di Genova, via Renata Bianchi n. 40 e via Albisola n. 121; invariato il valore del terreno edificabile sito in Serravalle Scrivia (AL). L'EBIT risulta positivo per 960.167 euro al 31 dicembre 2025, rispetto a negativi 1.539.586 euro al 31 dicembre 2024. L'utile dell'esercizio si attesta a 972.547 euro, a fronte di una perdita di 1.481.778 euro al 31dicembre 2024.



Le passività finanziarie nette al 31 dicembre 2025 risultano pari ad € 6.276.433 (€ 2.619.281 negativi al 31 dicembre 2024), ed includono debiti verso banche e altri finanziatori per complessivi € 5.848.735 (nulli al 31 dicembre 2024), disponibilità liquide ed equivalenti per € 742.790 (€ 2.738.350 al 31 dicembre 2024), debiti per lease per € 53.762 (€ 119.069 al 31 dicembre 2024) e debiti commerciali e altri debiti non correnti per € 1.116.726 (nulli al 31 dicembre 2024).



Il NAV del Gruppo Aedes al 31 dicembre 2025 è pari a 7.034.156 euro. Il NAV non comprende la valorizzazione delle perdite fiscali pregresse del Gruppo pari a circa 237 milioni al 31 dicembre 2025 (non stanziate in bilancio in quanto non sussistono per il momento i presupposti per la loro iscrizione).

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