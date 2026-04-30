NextGeo sale all'82,5% di Rana Subsea in operazione da 7,25 milioni di euro

(Teleborsa) - Next Geosolutions , società nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha esercitato l'opzione call per l'acquisto di un ulteriore 7,1% circa di Rana Subsea, società specializzata nella fornitura di servizi subsea e tra i leader nel Mediterraneo e nei paesi dell'Africa Occidentale, da Nettuno Capital, ad un prezzo pari a 7,25 milioni di euro. Con tale operazione, NextGeo arriva così a detenere l'82,5% del capitale sociale di Rana.

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