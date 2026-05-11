NextGeo, contratto da 10 milioni di euro per survey geofisica nel Mediterraneo

(Teleborsa) - Next Geosolutions , società nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha annunciato l'aggiudicazione di un nuovo contratto con un primario cliente internazionale nel settore dei cavi elettrici sottomarini, nell'ambito di un progetto relativo ad una infrastruttura energetica sottomarina collocata nel mediterraneo centrale.



La fase operativa prevede l'utilizzo di diverse unità navali impegnate sia in attività offshore, sia nearshore, per numerose attività di survey geofisica e pUXO Identification and Clearance (ID&C) survey su numerosi target individuati. Il valore complessivo del contratto, sviluppato in due diverse fasi, raggiunge l'importo di circa 10 milioni di euro. Il completamento delle attività operative è previsto nel terzo trimestre del 2026 e continuerà a coinvolgere differenti unità navali specializzate per operazioni sia offshore, sia nearshore.



"Questa aggiudicazione conferma le competenze tecniche e operative di NextGeo nella gestione di campagne di indagine complesse, sia in ambito nearshore sia offshore, e rafforza il nostro posizionamento nei servizi di seabed e UXO survey a supporto di infrastrutture energetiche strategiche dell'area EMEA", ha detto l'AD Giovanni Ranieri.

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