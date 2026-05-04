NextGeo-Rana Subsea, contratti con Saipem incrementati di oltre 30 milioni di euro

(Teleborsa) - Next Geosolutions , società nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha reso noto che i contratti precedentemente aggiudicati con Saipem nell'ambito del progetto Bouri Gas Utilization (BGUP) del valore complessivo di oltre 70 milioni di euro, in Nord Africa, sono stati oggetto di integrazione contrattuale. In particolare, le revisioni contrattuali hanno comportato un'estensione delle attività operative e un incremento dei relativi importi, in linea con l'evoluzione del progetto e delle esigenze operative del cliente.



Per quanto riguarda Next Geosolutions, il contratto relativo alle attività di survey e supporto all'installazione ha registrato un incremento dell'ordine di 4 - 6 milioni di euro, oltre all'estensione della durata delle operazioni. Lo stesso prevede l'impiego di due unità navali specializzate - la NG Worker e la NG Surveyor - per l'esecuzione di attività offshore di Touch Down Monitoring, mediante l'utilizzo di Work Class ROV, e di Construction Support, inclusa la consegna dei tubi di progetto durante le fasi operative di installazione svolte da Saipem. Analogamente, il contratto di Rana Subsea, relativo alla fornitura di servizi subacquei specializzati e attività di installazione (Diving and Installation activities), ha registrato un incremento dell'ordine di 25 - 30 milioni di euro, includendo l'esercizio di opzioni e l'aggiudicazione di una nuova gara per ulteriori attività nell'ambito dello stesso progetto.



"L'integrazione dei contratti nell'ambito del progetto Bouri Gas Utilization rappresenta un ulteriore riconoscimento della solidità operativa e dell'affidabilità del Gruppo NextGeo in contesti offshore complessi - ha detto il CEO Giovanni Ranieri - L'estensione delle attività e l'incremento del valore contrattuale confermano la nostra capacità di affiancare partner di primo piano lungo tutte le fasi progettuali, mettendo a disposizione competenze avanzate negli ambiti survey e construction support. Questo risultato rafforza il nostro posizionamento nel mercato internazionale e testimonia il valore di un approccio integrato e orientato all'eccellenza tecnica".

Condividi

```