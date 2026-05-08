NextGeo, Kepler Cheuvreux avvia copertura con Buy e TP a 16,7 euro

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha avviato la copertura su Next Geosolutions , società nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore quotata sul mercato Euronext Growth Milan, con una raccomandazione "Buy" e un target price a 16,7 euro per azione (upside potenziale del 29,5%).



Gli analisti scrivono che il gruppo si sta evolvendo da un operatore di nicchia specializzato in servizi di rilevamento a un fornitore di servizi sottomarini completamente integrato, grazie all'acquisizione di Rana e all'investimento in NG Supporter. Questa trasformazione amplia la sua esposizione al settore petrolifero e del gas e all'IMR (Integrated Maintenance and Repair), preservando al contempo la sua solida posizione negli interconnettori e nell'eolico offshore.



La crescita è sostenuta da fattori strutturali favorevoli. Gli interconnettori offshore e l'eolico sono trainati dall'espansione della rete elettrica europea e delle energie rinnovabili, mentre gli investimenti (capex e opex) nel settore petrolifero e del gas e l'invecchiamento degli asset offshore stanno incrementando la domanda di IMR e servizi sottomarini.



Grazie a una piattaforma di crescita scalabile, all'acquisizione di Rana e all'espansione della flotta, Kepler prevede un CAGR dell'EBITDA e dell'utile netto rispettivamente del 20% e del 19% nel periodo 2025-2028, sebbene con un aumento dell'intensità di capitale. "Riteniamo che il rischio di inattività per NG Supporter sia limitato - viene sottolineato - Oltre al contratto con Saipem (dove il transito nello Stretto di Hormuz è cruciale), la forte domanda di immersioni SAT, IMR e servizi in acque profonde offre valide alternative".

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