NextGeo, contratto da 9 milioni di euro con il TSO olandese TenneT

(Teleborsa) - Next Geosolutions , società nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore quotata sul mercato Euronext Growth Milan, si è aggiudicata un contratto con TenneT TSO per un totale di circa 9 milioni di euro. Il contratto prevede l’esecuzione di attività di marine survey nella offshore wind area "Voordelta - Nederwiek 3", parte della Roadmap 2030 di TenneT, finalizzate alla verifica dell’idoneità del tracciato dei cavi, all’identificazione di eventuali ostacoli sul fondale e al supporto alle fasi di progettazione e ingegneria delle infrastrutture, riducendo i rischi operativi durante le fasi di installazione dei cavi di collegamento tra l’offshore wind area e la terraferma.



Le attività operative comprenderanno survey marine geofisiche e geotecniche lungo il tracciato dei cavi, basate sulla raccolta e l’elaborazione di dati geofisici per la mappatura del fondale marino e integrate da campionamenti e analisi geotecniche profonde, fino a 40 metri, finalizzate alla caratterizzazione del sottosuolo, nonché all’individuazione di eventuali ordigni bellici inesplosi (UXO) e di ostacoli presenti lungo il tracciato. La conclusione delle attività è prevista entro il terzo trimestre 2026, si legge in una nota.



"Questo nuovo contratto rafforza il posizionamento di NextGeo come partner di riferimento per attività di marine survey a supporto dello sviluppo delle infrastrutture energetiche offshore - ha commentato Valentina De Rienzo, CCO di Next Geosolutions - La collaborazione con TenneT testimonia la fiducia di un operatore leader europeo nelle competenze tecniche e nell’approccio integrato del Gruppo. NextGeo, infatti, continua a distinguersi per la capacità di offrire soluzioni affidabili ed efficienti in contesti complessi, contribuendo allo sviluppo della transizione energetica offshore".

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