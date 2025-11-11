Norvegia, fondo sovrano congela le regole etiche: scongiurata cessione da 230 miliardi nel tech

(Teleborsa) - Il ministro delle Finanze norvegese Jens Stoltenberg
ha dichiarato che i politici hanno sospeso le regole etiche che governano il più grande fondo sovrano del mondo, dopo che la dismissione delle azioni Caterpillar
aveva alimentato i timori di una vendita massiccia dei titoli tecnologici, per un valore potenziale di 230 miliardi di dollari.
La decisione del fondo da 2,1 trilioni di dollari, è arrivata dopo che i consulenti etici avevano spinto, lo scorso agosto, per la vendita delle azioni Caterpillar
, poiché i bulldozer dell’azienda vengono utilizzati nella guerra a Gaza. Secondo Stoltenberg, questa scelta rischiava di creare un precedente che avrebbe potuto costringere il fondo a dismettere anche le partecipazioni più redditizie.
"Il caso Caterpillar, combinato con l’annuncio del consiglio etico di aver avviato un lavoro sulle società tecnologiche: se si mettono insieme queste due cose, abbiamo valutato che esiste il rischio che le attuali linee guida ci portino a una situazione in cui la Norvegia potrebbe potenzialmente disinvestire da alcune delle più grandi aziende del mondo”, ha spiegato l’ex segretario generale della NATO.
Stoltenberg ha sottolineato che la decisione di disinvestire da Caterpillar è stata eccessiva: vendere tutte le azioni della società per una “piccola parte” della sua attività, mentre i suoi macchinari pesanti vengono comunque utilizzati nei cantieri in Norvegia. "Almeno per molti nel parlamento norvegese e in Norvegia, ci si è chiesti se non sia troppo", ha dichiarato.
La mossa del fondo su Caterpillar, motivata dalla fornitura di bulldozer a Israele poi impiegati nei territori palestinesi, ha suscitato l’ira degli Stati Uniti. Alcuni esponenti repubblicani hanno chiesto ritorsioni, proponendo restrizioni sui visti per i dirigenti del fondo sovrano e invocando dazi punitivi aggiuntivi contro la Norvegia, oltre al 15% già imposto dall’amministrazione Trump.