Osservatorio Digital Identity PoliMi: il 56% degli italiani è interessato all’EUDI Wallet

(Teleborsa) - Il, ma la strada per una. In, il regolamento che definisce un quadro comune per l'identità e l'autenticazione digitali. In parallelo, alcuni Paesi vicini, come Regno Unito e Svizzera, hanno scelto di allinearsi agli standard europei per garantire l’interoperabilità.Mentre l'Europa lavora su più fronti per sperimentare soluzioni all’interno del perimetro normativo di eIDAS2, nel mondo altri wallet evolvono con velocità molto differenti.. Inad esempio,, mentre n, per ora utilizzabile solo per viaggi interni in alcuni aeroporti selezionati. Ci sono poi diversi progetti fuori dall’ambito governativo:, spesso nati per gestire attributi di altra natura, come biglietti o carte di pagamento, e che ora prevedono la possibilità di memorizzare anche documenti di identità, seppur generalmente ancora privi di piena validità legale.In questo scenario,, che sarà integrato all’interno dell’. Al momento è attiva la funzionalità. Si attendono invece le linee guida per lo sviluppo degli IT wallet privati. Prosegue in parallelo la crescita dei sistemi esistenti: 41,5 milioni di italiani hanno SPID, utilizzato complessivamente oltre 1 miliardo di volte in un anno, e 48,4 milioni la Carta di Identità Elettronica in corso di validità, di cui 9 milioni hanno attivato anche le credenziali digitali tramite l'app CieID. Per quest’ultimo, gli utilizzi digitali sono in crescita: a fine agosto 2025 si registravano 73,7 milioni di accessi, già superiori ai 71,4 milioni dell'intero 2024.Guardando agli utenti, comincia a: l’EUDI Wallet interessa al 56% degli italiani (i più aperti all’uso di questo strumento tra i Paesi comparabili al nostro) e quasi un utente su due preferirebbe che il wallet in cui inserire i propri documenti di identità fosse erogato dal Governo o da un ente pubblico.Sonopresentata oggi durante il convegno "". Uno degli oltre 50 differenti filoni di ricerca degli Osservatori Digital Innovation della POLIMI School of Management che affrontano tutti i"Il 2026 sarà l’anno in cui l’identità digitale europea passerà dalla sperimentazione alla realtà concreta, ma la piena adozione richiederà ancora tempo – commenta-. Restano, infatti, tanti cantieri di lavoro aperti:dove queste possano essere effettivamente utilizzate, coinvolgendo attivamente aziende private e utenti"."Mentre l’Europa consolida i propri standard, fuori dal perimetro normativo di eIDAS2 si corre a ritmi accelerati e le BigTech avanzano rapidamente, mettendo a disposizione soluzioni integrate e un’esperienza utente familiare – aggiunge-. LaNei prossimi mesi capiremo se il tanto atteso EUDI wallet potrà essere un futuro prossimo o rimarrà una visione lontana"."Gli italiani mostrano una crescente familiarità con SPID e CieID, sono molto propensi a utilizzare la propria identità digitale su nuovi servizi, e nutrono molto interesse verso le soluzioni come EUDI Wallet – dice-. Tuttavia, resta una quota rilevante di ‘scettici’,Per superare le resistenze all’adozione sarà fondamentale comunicare efficacemente quali possono essere i casi d’uso concreti nella vita quotidiana: solo così l’identità digitale potrà essere percepita non come un ostacolo tecnico, ma come uno strumento di semplificazione, di risparmio di tempo e di maggiore sicurezza".. Nel percorso per la messa a punto dell’IT Wallet, l'Italia è impegnata nelle sperimentazioni dei consorzi europei e nello sviluppo del wallet pubblico quale evoluzione di. A oggi,(5,7 milioni di patenti, 5,9 milioni di tessere sanitarie e 100mila carte della disabilità). Parallelamente,e si attendono l’integrazione di nuove credenziali e lo sviluppo di connettori informatici per l'utilizzo online dell’IT Wallet.In attesa del nuovo wallet,. Ad oggi, di cui 9 milioni hanno attivato anche le credenziali digitali tramite l'app CieID (il 16%), con un incremento del 48% rispetto al 2024.A ottobre 2025 si contano 41,5 milioni di identità SPID attive per cittadini maggiorenni, l’82% della popolazione. Continuano ad aumentare in valore assoluto (+1,7 milioni nei primi 9 mesi del 2025), ma si stabilizzano gli utilizzi medi per utente:Secondo la stima dell’Osservatorio,SPID per minori, invece, al momento conta solo 44mila rilasci, lo 0,6% della popolazione in questa fascia d’età.A inizio ottobre sono state rinnovate per ulteriori due anni le convenzioni con gli Identity Provider di SPID, un segnale importante di continuità. Il: alcuni gestori hanno annunciato l’introduzione di un costo annuale per gli utenti, a causa delle difficoltà nel raggiungere l'equilibrio economico mantenendo gli standard di servizio richiesti. Una strategia di convivenza e integrazione di SPID e CIE — almeno nel medio periodo — potrà garantire la piena accessibilità dei servizi digitali e accompagnare la transizione verso l’IT Wallet.. Gli italiani sono ormai familiari con SPID e CieID:Gli "heavy user", con più accessi alla settimana, sono il 21% per SPID e il 12% per CieID. Una distribuzione pressoché invariata rispetto a due anni fa, che riflette la mancata creazione di nuove occasioni d'uso: SPID e CieID rimangono prevalentemente orientati alle interazioni con le pubbliche amministrazioni, con un utilizzo limitato nei rapporti con le aziende private.Gli italiani sarebbero però disposti a. C’è interesse anche per l’utilizzo nei settori come viaggi e mobilità (47%), utility (40%) e telco (31%). In questi ambiti l'integrazione delle identità digitali nazionali è ancora limitata.Intanto,: li usa il 50% degli utenti, soprattutto per memorizzare carte di pagamento. Il 36% vorrebbe estenderne l'utilizzo anche ai documenti di identità, mentre il 14% è contrario a inserirli in questi wallet, per timori legati alla privacy e al tracciamento dei dati personali.. Sul fronte EUDI Wallet, l'interesse degli italiani è significativo e si distingue nel panorama europeo: il 56% degli utenti è molto interessato (il 26% neutrale e il 18% contrario). Nel confronto con i principali Paesi europei l'Italia è in testa:Quasi un utente italiano su due (il 49%) preferirebbe che il wallet per i documenti di identità fosse erogato dal Governo o da un ente pubblico, anche se il 21% vorrebbe poi trasferire su altre app credenziali meno critiche, come ad esempio i biglietti di viaggio. Solo il 13% prediligerebbe soluzioni private (nello specifico l’8% offerte da aziende attive in questo settore, il 5% da BigTech), mentre il 21% non è proprio interessato a memorizzare documenti di identità in app di wallet.