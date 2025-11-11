Milano 11:30
44.217 +0,73%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:30
9.868 +0,82%
Francoforte 11:30
23.982 +0,09%

Piazza Affari: sviluppi positivi per Technoprobe

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: sviluppi positivi per Technoprobe
Grande giornata per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che sta mettendo a segno un rialzo del 15,63%.
Condividi
```