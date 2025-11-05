Milano 10:49
43.103 -0,37%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:49
9.702 -0,13%
Francoforte 10:48
23.777 -0,72%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Technoprobe

Migliori e peggiori
Rosso per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che sta segnando un calo del 2,69%.
