Milano 9:35
44.993 +0,45%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 9:35
9.894 -0,18%
24.386 +0,02%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Technoprobe

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di Technoprobe
Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,74%.
Condividi
```