Regno Unito, Tasso disoccupazione in settembre
Regno Unito, Tasso disoccupazione in settembre pari a +5%, in aumento rispetto al precedente +4,8% (la previsione era +4,9%).

