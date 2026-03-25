Appuntamenti macroeconomici del 25 marzo 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 25/03/2026
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 3%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,5%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,5%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0%)
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,9%)
10:00 Germania: Indice IFO (atteso 86,2 punti; preced. 88,6 punti)
12:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -10,9%)
13:30 USA: Partite correnti, trimestrale (atteso -211 Mld $; preced. -226,4 Mld $)
13:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,2%)
13:30 USA: Prezzi export, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,6%)
15:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,4 Mln barili; preced. 6,16 Mln barili)
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