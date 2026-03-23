Equita, ok del Cda a esercizio parziale delega AuCap funzionale alla partnership con Iccrea Banca

(Teleborsa) - EQUITA Group
rende noto che il Cda ha deliberato di esercitare parzialmente la delega
conferita dall’Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2023 (la “Delega”) aumentando il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione
, per un importo complessivamente pari a massimi 781 mila euro, oltre sovrapprezzo (l’“Aumento di Capitale”).
L’Aumento di Capitale è funzionale alla partnership strategica con Iccrea Banca
annunciata il 12 marzo 2026, il cui closing è previsto nella seconda metà del 2026.