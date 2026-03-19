Borgosesia: costituita garanzia da 108,65 milioni di euro per il bond "6,30%"

(Teleborsa) - Borgosesia , società quotata su Euronext Milan specializzata in asset alternativi e valorizzazione immobiliare, ha annunciato il completamento della costituzione in garanzia a favore dei portatori del prestito obbligazionario "Borgosesia 6,30%".



L'operazione è avvenuta tramite il conferimento a Compagnia Fiduciaria Lombarda di titoli di debito emessi da Cessionaria per un valore nominale complessivo di 108,65 milioni di euro. Tale importo garantisce il rispetto della soglia del 167% rispetto alle obbligazioni attualmente in circolazione (pari a 65 milioni), come previsto dal regolamento del prestito.



L'iniziativa si inserisce nel più ampio progetto denominato "Euclide", attualmente in fase di implementazione e finalizzato ad anticipare gli obiettivi del piano strategico 2027.



Sotto il profilo societario, Cessionaria risulta integralmente partecipata da Borgosesia Real Estate sempre per il tramite di CFL. I titoli posti a garanzia derivano dal trasferimento di partecipazioni societarie, titoli e crediti legati a interventi immobiliari del Gruppo.

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