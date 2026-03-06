Avio vola in Borsa grazie all'aumento dei clienti della difesa negli Stati Uniti

(Teleborsa) - Vola a Piazza Affari
il titolo società italiana quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, dopo che stamattina ha annunciato
un nuovo ordine per missili dagli Stati Uniti del valore di 65 milioni di dollari
da spalmare su 3 anni da Defense Systems and Solutions (JV tra Yulista Integrated Solutions e Science and Engineering Services) che opera in qualità di prime contractor per il Governo USA.
"Consideriamo la notizia chiaramente positiva e non scontata", commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo
, facendo notare che il nuovo contratto di sviluppo SRM dovrebbe aprire la strada a nuovi contratti di produzione nell'arco di tre anni
; entro tale data, Avio dovrebbe avere il suo impianto SRM statunitense operativo e operativo. Viene anche ricordato Avio si è già aggiudicata contratti di produzione con RTX
/Raytheon e l'Esercito degli Stati Uniti; inoltre, a settembre 2025 ha avviato trattative con Lockheed Martin
. DSS è il quarto cliente per l'impianto statunitense, che dovrebbe servire 3 o 4 clienti per un totale di 10 piattaforme diverse.
"Riteniamo che questo contratto sia già incorporato negli obiettivi del business plan presentato nel 4Q25 in occasione dell'aumento di capitale, ma dimostra la forte domanda in questo segmento, ancor più evidente alla luce della recente evoluzione
geopolitica", hanno invece commentato gli analisti di Equita
.
Ottima la performance di Avio
, che si attesta a 36,8 euro, con un aumento dell'8,88%
. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 37,83 e successiva a 40,68. Supporto a 34,98.