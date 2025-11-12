Borse europee positive, a Milano bene Recordati e male A2A dopo i conti

(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee, Piazza Affari compresa, con l'attenzione rivolta alle trimestrali
. La banca olandese ABN AMRO
ha segnalato
un utile netto del terzo trimestre di 617 milioni di euro, battendo le aspettative del mercato, e ha firmato un accordo con Blackstone
per l'acquisto di NIBC Bank per 960 milioni di euro. Il produttore di energia tedesco RWE
ha registrato utili superiori alle attese nei primi nove mesi dell'anno. Il produttore di chip tedesco Infineon
ha aumentato
il suo obiettivo di vendita per il 2026 citando una domanda più forte per l'intelligenza artificiale. Bayer
prevede maggiori oneri una tantum nel 2025 derivanti da accantonamenti per contenziosi legali.
In Italia
, A2A
ha aggiornato il piano
al 2035, con investimenti per 23 miliardi di euro e una politica dei dividendi confermata. Nei primi 9 mesi ha registrato
margini in calo la normalizzazione relativa all'idraulicità. Ieri sera, Recordati
ha comunicato
ricavi ed EBITDA 9 mesi in crescita a doppia cifra, raddoppiando le stime su Isturisa.
Sul fronte macroeconomico, l'inflazione tedesca è scesa
di poco al 2,3% a ottobre, secondo i dati dell'ufficio federale di statistica che hanno confermato la lettura preliminare.
Oggi l'attenzione si concentra sul voto della Camera dei Rappresentanti
degli Stati Uniti per approvare il disegno di legge di finanziamento che pone fine allo shutdown
. Sono anche in programma interventi di diversi relatori della Fed, tra cui i membri del FOMC Williams e Waller, nonché il presidente della Fed di Atlanta Bostic. Ieri ADP ha pubblicato la sua nuova stima settimanale mobile a 4 settimane sulla crescita dell'occupazione, che mostra un calo di -11.000 unità: questa stima contrasta con la lettura mensile, più forte del previsto, di +42.000 unità pubblicata la scorsa settimana.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,159. L'Oro
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,43%.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +81 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,41%. Nello scenario borsistico europeo
buona performance per Francoforte
, che cresce dello 0,81%, resistente Londra
, che segna un piccolo aumento dello 0,23%, e Parigi
avanza dello 0,60%.
Segno più per il listino italiano
, con il FTSE MIB
in aumento dello 0,74%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 47.375 punti. Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap
(-0,04%); sulla stessa linea, pressoché invariato il FTSE Italia Star
(+0,03%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, sostenuta Recordati
, con un discreto guadagno del 3,16%. Buoni spunti su Unipol
, che mostra un ampio vantaggio dell'1,54%. Si muove in modesto rialzo Intesa Sanpaolo
, evidenziando un incremento dell'1,42%. Bilancio positivo per Unicredit
, che vanta un progresso dell'1,37%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su A2A
, che continua la seduta con -5,06%. Calo deciso per STMicroelectronics
, che segna un -1,53%. Tentenna Saipem
, con un modesto ribasso dello 0,60%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, doValue
(+2,87%), NewPrinces
(+1,33%), Alerion Clean Power
(+1,07%) e El.En
(+0,99%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Italmobiliare
, che continua la seduta con -5,33%. Sotto pressione Technoprobe
, con un forte ribasso dell'1,71%. Soffre Avio
, che evidenzia una perdita dell'1,67%. Giornata fiacca per Safilo
, che segna un calo dell'1,17%.