Analisi Tecnica: CHF/USD dell'11/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Andamento annoiato per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude la sessione in ribasso dello 0,57%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Franco svizzero contro Dollaro USA. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,8039. Primo supporto visto a 0,7986. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,7969.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)