Analisi Tecnica: CHF/USD dell'11/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio

Modesto recupero sui valori precedenti per il Franco rosso crociato contro USD, che conclude in progresso dello 0,44%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,7667. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,7763. Il peggioramento del Franco svizzero contro Dollaro USA è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,7619.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)