Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'11/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre

Debole la giornata per il cambio Euro / CHF, che porta a casa un calo dello 0,34%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,926, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,9299. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,9247.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
