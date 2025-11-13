Milano 9:29
44.982 +0,42%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 9:29
9.885 -0,27%
24.397 +0,06%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 12/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 12/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Giornata fiacca per il cambio Euro / CHF, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,28%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,9225, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,929. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,9204.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```