Analisi Tecnica: EUR/CHF del 12/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Giornata fiacca per il cambio Euro / CHF, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,28%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,9225, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,929. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,9204.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)