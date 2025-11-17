Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 14/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 novembre
Appiattita la performance dell'indice nipponico, che porta a casa un trascurabile -0,04%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Nikkei 225. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 50.949,2, con il supporto più immediato individuato in area 49.989,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 49.675,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)