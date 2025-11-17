Milano 14:09
43.790 -0,47%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:09
9.679 -0,20%
Francoforte 14:09
23.726 -0,63%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 14/11/2025

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 14/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 novembre

Appiattita la performance dell'indice nipponico, che porta a casa un trascurabile -0,04%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Nikkei 225. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 50.949,2, con il supporto più immediato individuato in area 49.989,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 49.675,8.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
