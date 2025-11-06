ConocoPhillips: utili in lieve calo, ma aumenta dividendo e stime su produzione 2025. Presentata guidance 2026

(Teleborsa) - La compagnia petrolifera americana ConocoPhillips
ha chiuso il terzo trimestre del 2025 con utili
per 1,7 miliardi di dollari
, pari a 1,38 dollari per azione, rispetto ai 2,1 miliardi (1,76 dollari) del 2024. L’utile rettificato si è attestato a 2 miliardi di dollari o 1,61 dollari per azione, in lieve calo rispetto ai 2,1 miliardi dell’anno precedente.
La compagnia ha generato 5,9 miliardi di dollari
di cassa dalle attività operative e un cash flow operativo (CFO) di 5,4 miliardi, a fronte di investimenti per 2,9 miliardi, riacquisti di azioni per 1,3 miliardi e dividendi ordinari per 1 miliardo.
La produzione
del trimestre è stata di 2,399 milioni di barili equivalenti al giorno (MBOED), in aumento del 4% su base comparabile, con un contributo significativo dalle attività negli Stati Uniti, tra cui Delaware Basin (686 MBOED), Eagle Ford (403 MBOED) e Bakken (200 MBOED). Il prezzo medio
realizzato si è attestato a 46,44 dollari per barile equivalente, in calo del 14% rispetto al 2024.
ConocoPhillips ha aumentato del 8% il dividendo trimestrale
ordinario, a 0,84 dollari per azione, pagabile il 1° dicembre 2025, e ha rivisto al rialzo la guidance di produzione
2025 a 2,375 milioni di barili/giorno. I costi operativi
sono stati ridotti a 10,6 miliardi di dollari per l’intero anno.
Per il 2026
, la società prevede capex
di 12 miliardi di dollari
, costi operativi per 10,2 miliardi e una crescita della produzione compresa tra 0% e 2%.
"ConocoPhillips ha nuovamente dimostrato una solida performance operativa e finanziaria nel terzo trimestre, con una produzione più elevata e una riduzione della guidance sui costi operativi per il 2025. Abbiamo aumentato il nostro dividendo base dell’8%, in linea con l’obiettivo di garantire una crescita dei dividendi nel quartile più alto dell’S&P 500 – ha dichiarato Ryan Lance
, presidente e amministratore delegato –. Guardando al 2026, prevediamo costi in conto capitale e operativi inferiori, con una crescita della produzione stabile o moderata. Il capitale complessivo del progetto Willow è stato aggiornato a 8,5–9 miliardi di dollari, mentre il capitale complessivo dei progetti LNG è stato ridotto a 3,4 miliardi di dollari. Grazie al nostro portafoglio ampio, solido e diversificato, restiamo sulla buona strada per generare 7 miliardi di dollari di flusso di cassa libero incrementale entro il 2029, inclusi 1 miliardo di dollari all’anno dal 2026 al 2028".(Foto: © Artem Egoro / 123RF)