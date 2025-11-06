ConocoPhillips: utili in lieve calo, ma aumenta dividendo e stime su produzione 2025. Presentata guidance 2026

ConocoPhillips

(Teleborsa) - La compagnia petrolifera americanaha chiuso il terzo trimestre del 2025 conper, pari a 1,38 dollari per azione, rispetto ai 2,1 miliardi (1,76 dollari) del 2024. L’utile rettificato si è attestato a 2 miliardi di dollari o 1,61 dollari per azione, in lieve calo rispetto ai 2,1 miliardi dell’anno precedente.La compagnia ha generatodi cassa dalle attività operative e un cash flow operativo (CFO) di 5,4 miliardi, a fronte di investimenti per 2,9 miliardi, riacquisti di azioni per 1,3 miliardi e dividendi ordinari per 1 miliardo.Ladel trimestre è stata di 2,399 milioni di barili equivalenti al giorno (MBOED), in aumento del 4% su base comparabile, con un contributo significativo dalle attività negli Stati Uniti, tra cui Delaware Basin (686 MBOED), Eagle Ford (403 MBOED) e Bakken (200 MBOED). Ilrealizzato si è attestato a 46,44 dollari per barile equivalente, in calo del 14% rispetto al 2024.ConocoPhillips ha aumentato del 8% ilordinario, a 0,84 dollari per azione, pagabile il 1° dicembre 2025, e ha rivisto al rialzo la2025 a 2,375 milioni di barili/giorno. Isono stati ridotti a 10,6 miliardi di dollari per l’intero anno.Per il, la società prevededi, costi operativi per 10,2 miliardi e una crescita della produzione compresa tra 0% e 2%."ConocoPhillips ha nuovamente dimostrato una solida performance operativa e finanziaria nel terzo trimestre, con una produzione più elevata e una riduzione della guidance sui costi operativi per il 2025. Abbiamo aumentato il nostro dividendo base dell’8%, in linea con l’obiettivo di garantire una crescita dei dividendi nel quartile più alto dell’S&P 500 – ha dichiarato, presidente e amministratore delegato –. Guardando al 2026, prevediamo costi in conto capitale e operativi inferiori, con una crescita della produzione stabile o moderata. Il capitale complessivo del progetto Willow è stato aggiornato a 8,5–9 miliardi di dollari, mentre il capitale complessivo dei progetti LNG è stato ridotto a 3,4 miliardi di dollari. Grazie al nostro portafoglio ampio, solido e diversificato, restiamo sulla buona strada per generare 7 miliardi di dollari di flusso di cassa libero incrementale entro il 2029, inclusi 1 miliardo di dollari all’anno dal 2026 al 2028".