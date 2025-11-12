De' Longhi migliora la guidance 2025 dopo terzo trimestre record

De' Longhi

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa, ha chiuso icon ricavi per 2.461,4 milioni di euro, in crescita del 10,4% rispetto al 2024 (11,7% a cambi costanti); un adjusted Ebitda di 389,5 milioni di euro, pari al 15,8% dei ricavi (rispetto al 15,1% dello scorso anno); un utile netto di competenza del Gruppo pari a 187,6 milioni di euro (+8,0% rispetto allo scorso anno); una posizione finanziaria netta positiva per 308,7 milioni di euro.Nelil Gruppo ha realizzato: ricavi per 877,2 milioni di euro, in aumento del 8,9% rispetto al 2024 (+11,5% a cambi costanti); un adjusted Ebitda di 148,8 milioni di euro, pari al 17% dei ricavi (rispetto al 16,3% dello scorso anno); un utile netto di competenza del Gruppo a 71 milioni di euro (+5,0% rispetto al 2024)."Il Gruppo archivia, realizzando performance superiori al mercato anche in un contesto sfidante - ha commentato il- Ladi crescita, sostenute in particolare dal trend strutturale del caffè. L'efficacia dei nostri continui investimenti in comunicazione ha amplificato tali dinamiche, come testimonia il successo della nuova campagna globale con Brad Pitt, diretta dal premio Oscar Taika Waititi. Questi investimenti riaffermano la nostra leadership nel mercato del caffè e segnano un'ulteriore evoluzione della nostra strategia marketing, che include anche l'apertura di un hub social media a Londra dove concentreremo le risorse dedicate alla comunicazione di brand"."Parallelamente, lagrazie al contributo di entrambi i brand, in un contesto di continua premiumizzazione del mercato dell'espresso, dove La Marzocco ed Eversys consolidano la loro leadership - ha spiegato - L'eccezionale risposta di pubblico ad eventi come l'Out of the Box a Milano o la premiere del documentary film The rise of Espresso a New York, sono l'ulteriore dimostrazione della capacità di essere un punto di riferimento per la community globale di professionisti e appassionati del mondo del caffè".Sulla base dei solidi risultati conseguiti, e pur continuando a monitorare attentamente le persistenti incertezze geopolitiche, De' Longhi ha. Prevede ora per il nuovo perimetro una crescita dei ricavi tra il 7,5% e l'8,5%, grazie al contributo positivo di entrambe le divisioni, con un Ebitda adjusted compreso fra i 610 e i 620 milioni.