Einride, fusione con la SPAC Legato Merger III per quotazione al NYSE: valutazione da 1,8 miliardi di dollari

Legato Merger Corp. III

(Teleborsa) -, società svedese attiva nella tecnologia per il trasporto merci elettrico e autonomo, ha annunciato una fusione con la SPACper diventare una società quotata al, con una valutazione pre-money diL’operazione dovrebbe generaredi proventi lordi, a cui si aggiungono fino a 100 milioni di dollari di potenziale finanziamento PIPE. Einride ha inoltre raccolto 100 milioni di dollari di capitale "crossover" nel 2025 da investitori istituzionali tra cui una società di asset management statunitense,Fondata nel 2016 a Stoccolma, Einride è tra i leader mondiali nel settore deldigitale, elettrico e autonomo, con oltre 25 clienti in sette Paesi, tra cui GE Appliances e Apotea. La società vantaricorrenti annuali contrattualizzati (ARR) e oltre 800 milioni di ARR potenziali da partnership a lungo termine.Ladi Einride, che combina modelli di guida autonoma e gestione intelligente delle flotte elettriche, ha permesso all’azienda di completare oltre 11 milioni di miglia elettriche e 1.700 ore di guida autonoma con un record di zero incidenti."Questa operazione segna un momento decisivo per il futuro del trasporto merci", ha dichiarato, CEO di Einride.La transazione, approvata all’unanimità dai board di entrambe le società, è prevista per la, soggetta alle consuete approvazioni regolamentari.