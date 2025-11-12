Einride, fusione con la SPAC Legato Merger III per quotazione al NYSE: valutazione da 1,8 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Einride AB
, società svedese attiva nella tecnologia per il trasporto merci elettrico e autonomo, ha annunciato una fusione con la SPAC Legato Merger Corp. III
per diventare una società quotata al New York Stock Exchange
, con una valutazione pre-money di 1,8 miliardi di dollari
.
L’operazione dovrebbe generare 219 milioni di dollari
di proventi lordi, a cui si aggiungono fino a 100 milioni di dollari di potenziale finanziamento PIPE. Einride ha inoltre raccolto 100 milioni di dollari di capitale "crossover" nel 2025 da investitori istituzionali tra cui una società di asset management statunitense, EQT Ventures
e NordicNinja
.
Fondata nel 2016 a Stoccolma, Einride è tra i leader mondiali nel settore del freight
digitale, elettrico e autonomo, con oltre 25 clienti in sette Paesi, tra cui GE Appliances e Apotea. La società vanta 65 milioni di dollari di ricavi
ricorrenti annuali contrattualizzati (ARR) e oltre 800 milioni di ARR potenziali da partnership a lungo termine.
La piattaforma AI proprietaria
di Einride, che combina modelli di guida autonoma e gestione intelligente delle flotte elettriche, ha permesso all’azienda di completare oltre 11 milioni di miglia elettriche e 1.700 ore di guida autonoma con un record di zero incidenti.
"Questa operazione segna un momento decisivo per il futuro del trasporto merci", ha dichiarato Roozbeh Charli
, CEO di Einride.
La transazione, approvata all’unanimità dai board di entrambe le società, è prevista per la prima metà del 2026
, soggetta alle consuete approvazioni regolamentari.