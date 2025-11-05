Novo Nordisk, la Federal Trade Commission statunitense solleva dubbi sull'offerta per Metsera

(Teleborsa) - I membri dello staff della Federal Trade Commission statunitense (FTC) hanno affermato che l'offerta proposta da Novo Nordisk
per Metsera
"potrebbe violare
le disposizioni procedurali" della legge che richiede una revisione preliminare alla fusione
.
In una lettera agli avvocati di Pfizer
e Metsera, datata 4 novembre, Daniel Guarnera, direttore della FTC, ha affermato che l'ultima offerta
di Novo violerebbe l'Hart-Scott-Rodino Premerger Notification Act se fosse perfezionata "senza prima presentare domanda di revisione preliminare alla fusione".
Pfizer e Novo sono impegnate in una battaglia per l'acquisizione di Metsera, una startup nel mercato dei farmaci per l'obesità, in rapida crescita. La nuova proposta inviata da Novo
valuta Metsera fino a 86,20 dollari per azione, per un totale di circa 10,0 miliardi di dollari: una valutazione sensibilmente maggiore
rispetto alla proposta rivista di Pfizer che valuta la target fino a 70,00 dollari per azione, per un totale di circa 8,1 miliardi.
Poiché Metsera riceverebbe un considerevole pagamento anticipato "in cambio di limitazioni alla sua indipendenza
, Metsera, i suoi azionisti e i suoi dipendenti potrebbero avere minori incentivi a proseguire gli sforzi di sviluppo
per immettere sul mercato i suoi prodotti farmaceutici", ha scritto Guarnera, che ha aggiunto che l'agenzia teme che procedere con l'acquisizione senza presentare istanza di revisione preliminare alla fusione possa violare l'HSR Act.