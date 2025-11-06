Vam Investments acquista 5 società e crea polo della transizione energetica. Alessandro Zunino AD

(Teleborsa) -, operatore di private equity specializzato in operazioni di buyout e piattaforme di consolidamento, ha raggiunto- Garolfi, Starter Energy, Guidi Impianti, Solarys ed Omnia Energy 3 - attive nella progettazione, installazione e gestione di impianti fotovoltaici, impianti elettrici ed HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) per le imprese.Il closing dell'operazione, di cui non sono stati divulgati i dettagli finanziari, è previsto entro la fine di novembre. Dalla combinazione delle cinque società, piattaforma che ha l'obiettivo di diventare il leader nazionale nell'offerta di servizi alle imprese per la transizione energetica., ideatore e promotore dell'iniziativa, sarà alla guida di Everest in qualità di Amministratore Delegato. Già CEO di Edison Energia, vanta una lunga esperienza nel settore energetico e industriale., ex amministratore delegato di Edison dal 2001 al 2012 e attuale presidente di Tages, società di asset management che gestisce fondi specializzati nelle fonti rinnovabili e nella transizione energetica, apporterà la sua esperienza come Presidente.che sappia coniugare alta professionalità, affidabilità assoluta, sicurezza e costi competitivi - ha detto Zunino - Il nostro obiettivo è di creare un gruppo industriale in cui aziende eccellenti e radicate sul territorio, guidate da imprenditori capaci e ambiziosi, possano condividere esperienze, competenze e risorse umane altamente qualificate. Insieme stiamo creando la piattaforma di riferimento e leader nazionale per i servizi che abilitano l'elettrificazione dei consumi e la riqualificazione energetica presso aziende commerciali ed industriali".Gliche hanno fondato e che dirigono le imprese, con una significativa quota azionaria della capogruppo Everest. Andrea Garolfi, a nome anche di Enrico Ruggero Garolfi e Antonello Gaviraghi (Garolfi), Giuseppe e Raffaele Guidi (Guidi Impianti), Gianni Mulazzi, Aronne Belingheri e Michele Balzarini (Starter Energy), Matteo Becchetti, Michele Burbi e David Nespoli (Solarys I.S.), Stephane e Nicolas Moretti (Omnia Energy 3) ha aggiunto: "Siamo entusiasti di entrare a far parte del progetto Everest perchè consentirà alle nostre aziende di raggiungere la loro piena potenzialità, completando l'offerta di servizi ai nostri clienti, rafforzando le nostre aziende e accelerandone la crescita"."Con Everest entriamo in un settore chiave per la competitività delle imprese italiane, in un momento storico in cui l'efficienza energetica è diventata una leva strategica - ha detto- Uniamo imprenditori che condividono una chiara visione industriale e una forte motivazione verso il progetto di aggregazione, pronti a reinvestire parte dei loro proventi nell'intero gruppo, diventandone azionisti. Siamo convinti che questo sia il modello vincente per consentire il miglior sviluppo delle loro aziende, all'interno di un contesto collaborativo e con il supporto di un management professionale in grado di esaltarne qualità e competenze". Il progetto è stato guidato da Armando Golia, Partner di Vam, e da Francesca Rena, Director.