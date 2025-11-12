Fincantieri, Folgiero: 60 miliardi di carico di lavoro per prossimi dieci anni, nuovo record

(Teleborsa) - "Non possiamo che essere molto soddisfatti e riconoscenti alle persone di Fincantieri per il grande lavoro svolto. Continuiamo a perseguire una crescita robusta su ricavi, margini e portafoglio ordini con tre effetti positivi concorrenti
: il consolidamento della performance economico finanziaria degli ultimi tre anni; il posizionamento virtuoso dell'azienda nel ciclo industriale positivo che caratterizza il futuro settore; la creazione di valore condiviso e sostenibile per tutti gli stakeholder sociali e finanziari". Lo ha detto Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato
e Direttore Generale di Fincantieri
, commentando i risultati al 30 settembre 2025
.
"Con oltre 60 miliardi di carico di lavoro per i prossimi dieci anni
- che costituisce il nuovo record di sempre - aumenta infatti l'apporto di Fincantieri all'economia nazionale e territoriale generando, grazie ad acquisti di beni e servizi in Italia per circa l'80%, visibilità economica nella filiera e stabilizzazione del lavoro", ha aggiunto.
"Continua anche a crescere - ha sottolineato Folgiero - il contributo del Gruppo al percorso di innovazione strategica del Paese
con il lancio dei primi droni autonomi subacquei per la protezione delle infrastrutture critiche subacquee e dei porti, l'entrata nei droni militari unmanned di superficie per il pattugliamento delle coste, l'avvio della produzione in Italia di sistemi di propulsione a celle a combustibile e della produzione di pacchi batterie per uso navale militare e civile, oltre al lancio di Fincantieri Ingenium dedicata alla creazione di una piattaforma di dati ed applicazioni per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nella conduzione delle navi e nel mondo dei porti".