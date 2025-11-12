Milano 14:39
Francoforte: positiva la giornata per BMW

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di auto di Monaco, che lievita del 2,20%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di BMW evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la casa d'auto bavarese rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di BMW rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 89,73 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 88,31. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 91,15.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
