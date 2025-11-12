Milano 11:18
Inwit, downgrade a Hold da Equita con contesto degli investimenti "sluggish"

(Teleborsa) - Equita ha ridotto da "Buy" a "Hold" la raccomandazione su Inwit, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, poiché il contesto di investimenti nel settore telco/tower resta debole, con conseguente limitate opportunità di crescita al 2030 (stima fatturato 2025-30 +2% CAGR in termini reali), e perché vede pressioni dai clienti per la riduzione dei ritorni sulla componente discrezionale.

Pertanto, Equita non ritiene particolarmente attraenti le attuali valutazioni, ovvero EV/EBITDAaL 2026 = 14x (vs media degli ultimi 4 anni di 21x) con un RFCF/FCF yield del 8,5/5,7% che scende a 7,4/4,2% nel 2027 per effetto del venir meno del beneficio fiscale (elemento già noto).

Alla luce dei risultati e dei messaggi emersi dalla conference call, il broker ha ridotto le stime di ricavi/EBITDAaL/RFCF 2026 del 1/1/4% e del 2/2/6% al 2030. Ridotto in maniera più che proporzionale il RFCF a causa dei maggiori oneri finanziari legati all’extra shareholder remuneration.

Tagliato il target price da 13,3 a 10,1 euro per azione, a seguito della revisione stime e per maggior WACC (+50bps) per riflettere un profilo di crescita strutturalmente più limitato e la bassa visibilità sulla componente di crescita legata ad investimenti discrezionali (che pesa per meno del 50% della crescita 2026/30).
