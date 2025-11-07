Cementir, Equita alza target price dopo risultati leggermente meglio delle attese

(Teleborsa) - Equita
ha aumentato a 14,10 euro
per azione (dai precedenti 13,2 euro) il target price
su Cementir Holding
, società del gruppo Caltagirone attiva nel campo delle soluzioni per l'edilizia, confermando la raccomandazione
"Hold
" sul titolo dopo risultati del terzo trimestre 2025
leggermente meglio delle attese principalmente per migliori margini in Belgio e Turchia.
Gli analisti hanno fatto un fine-tuning delle assunzioni per area geografica con minimi impatti a livello consolidato (EPS 2025/26 +2%). Per il 2025 rimangono leggermente sotto guidance stimando un fatturato di 1,65 miliardi di euro e un EBITDA adj. di 406 milioni di euro con un 4Q implicito simile al 3Q. Hold confermato con il titolo che tratta su valutazioni fair
: 11x-10x PE adj. 2025-26 e 4,9x 4,2x EV/EBITDA.