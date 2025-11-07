Milano 12:08
42.896 -0,40%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 12:08
9.675 -0,62%
Francoforte 12:08
23.581 -0,65%

Cementir, Equita alza target price dopo risultati leggermente meglio delle attese

Finanza, Consensus
Cementir, Equita alza target price dopo risultati leggermente meglio delle attese
(Teleborsa) - Equita ha aumentato a 14,10 euro per azione (dai precedenti 13,2 euro) il target price su Cementir Holding, società del gruppo Caltagirone attiva nel campo delle soluzioni per l'edilizia, confermando la raccomandazione "Hold" sul titolo dopo risultati del terzo trimestre 2025 leggermente meglio delle attese principalmente per migliori margini in Belgio e Turchia.

Gli analisti hanno fatto un fine-tuning delle assunzioni per area geografica con minimi impatti a livello consolidato (EPS 2025/26 +2%). Per il 2025 rimangono leggermente sotto guidance stimando un fatturato di 1,65 miliardi di euro e un EBITDA adj. di 406 milioni di euro con un 4Q implicito simile al 3Q. Hold confermato con il titolo che tratta su valutazioni fair: 11x-10x PE adj. 2025-26 e 4,9x 4,2x EV/EBITDA.
Condividi
```