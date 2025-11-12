Milano
9:58
44.878
+0,99%
Nasdaq
11-nov
25.533
0,00%
Dow Jones
11-nov
47.928
+1,18%
Londra
9:58
9.904
+0,05%
Francoforte
9:58
24.322
+0,97%
Mercoledì 12 Novembre 2025, ore 10.14
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: scambi negativi per easyJet
Londra: scambi negativi per easyJet
Migliori e peggiori
,
In breve
,
Trasporti
12 novembre 2025 - 09.50
Composto ribasso per la
compagnia aerea low cost inglese
, in flessione del 2,15% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Londra: scambi negativi per easyJet
Londra: amplia il rialzo easyJet
Londra: rosso per easyJet
Londra: balza in avanti easyJet
Titoli e Indici
Easyjet
-2,51%
Altre notizie
Londra: performance negativa per easyJet
Londra: rally per easyJet
Londra: scambi negativi per WPP
Londra: scambi negativi per Babcock International Group
Londra: scambi negativi per Polar Capital Technology Trust
Londra: scambi al rialzo per Smith & Nephew
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto