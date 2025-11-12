Milano 9:58
44.878 +0,99%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 9:58
9.904 +0,05%
24.322 +0,97%

Londra: scambi negativi per easyJet

Composto ribasso per la compagnia aerea low cost inglese, in flessione del 2,15% sui valori precedenti.
