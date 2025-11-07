Londra: performance negativa per easyJet

compagnia aerea low cost inglese

easyJet

FTSE 100

easyJet

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento del 2,09%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4,753 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 4,648. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4,612.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)