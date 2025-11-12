Markbass, Banca Profilo avvia copertura con Hold in attesa dell'ampliamento della gamma

(Teleborsa) - Banca Profilo
ha avviato la copertura
sul titolo Markbass
, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di amplificatori per sistemi audio e strumenti musicali, con un target price di 2,5 euro per azione
e una raccamandazione "Hold
" dopo che il titolo ha già guadagnato il 44% dall'IPO di fine settembre
e mostra un upside potenziale del 7% rispetto al TP assegnato.
Viene evidenziato che, nel corso del 2025, Markbass ha rafforzato la sua presenza globale attraverso nuovi accordi
. Nell'Europa orientale, l'azienda ha stretto una partnership con un distributore tedesco, mentre in America Latina un nuovo accordo con una società che gestisce magazzini regionali garantisce la fornitura in più Paesi con un unico punto di contatto. Negli Stati Uniti
, sono in corso trattative con un importante rivenditore di musica online
; il primo ordine è previsto per la fine del 2025 o l'inizio del 2026. Questo dovrebbe integrare la forte presenza fisica negli Stati Uniti con un solido canale online. Sono inoltre in corso trattative con partner in Cina per accelerare la crescita della quota di mercato. Infine, Markbass ha depositato un brevetto per una chitarra utilizzata su strumenti il ??cui lancio è previsto per il primo semestre del 2026.
Banca Profilo stima un CAGR del fatturato
del 10,5% nel periodo 2024-2027. Si prevede che gli amplificatori rappresentino il segmento principale per la generazione di cassa (CAGR 6,4%), la BU Strumenti Musicali è ancora relativamente nuova (CAGR 20,2%), mentre l'espansione della linea Sistemi Audio rappresenta la principale opportunità di crescita (CAGR 140%). Infine, ipotizza una ripresa per gli archi (CAGR 24,2%) e una crescita a una cifra. Prevede un margine EBITDA
del 16,1% nell'esercizio 2025, in linea con l'EBITDA rettificato dell'esercizio 2024. Ulteriori guadagni di margine sono previsti nell'esercizio 2026 (18,5%) e nell'esercizio 2027 (19,5%), grazie alla leva operativa e al parziale trasferimento dei fornitori in Cina. Si prevede che l'indebitamento netto
diminuirà da 4,2 milioni di euro nell'esercizio 2024 a -2,7 milioni di euro (cash) nell'esercizio 2027. Prevede capex annui media di 0,8 milioni di euro, principalmente attribuibile a immobilizzazioni immateriali e a una media di 1,2 milioni di euro. FCF unlevered di 1,1 milioni di euro nel 2025-2028.
Il titolo è scambiato a 6,9x EV/EBITDA 2026
, a sconto rispetto ai competitor (7,1x). "Riteniamo che Markbass abbia solide prospettive di crescita grazie alle sue dimensioni ridotte, che lasciano ampio spazio alla penetrazione del mercato
attraverso nuove categorie di prodotti - si legge nella ricerca - I margini sono superiori rispetto ai competitor del settore degli strumenti musicali, ma inferiori a quelli degli altri due competitor focalizzati sull'audio professionale, dove Markbass punta a espandersi con la sua linea Audio Solutions".