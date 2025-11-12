Orcel archivia Banco BPM: “Unicredit con più opzioni di M&A in Europa

(Teleborsa) - "Siamo la banca con più opzioni di M&A in Europa, perché siamo presenti in 13 mercati
". Così l'AD di UniCredit
, Andrea Orcel
intervistato nell'ambito del Forum "Finance of Future" organizzato a Milano da Bloomberg che aggiunge: "Siamo disciplinati nel non deludere i nostri azionisti azionisti, quindi non faremo operazioni che non creano valore
".
"Direi che probabilmente la cosa per noi più importante è che non possiamo accettare l'affermazione secondo cui saremmo una minaccia per la sicurezza nazionale, perché non lo siamo", sottolinea il top manager che definisce "quasi un dovere" il ricorso promosso dalla banca
al Consiglio di Stato contro il Tar del Lazio sull'utilizzo del Golden Power
da parte del Governo per mettere paletti al tentativo di acquisizione di Banco BPM da parte del gruppo di piazza Gae Aulenti.
"Il CdA della banca, spiega Orcel, ha un dovere di diligenza nei confronti di UniCredit. Quindi abbiamo il dovere di chiudere il cerchio su ciò che è accaduto. E' quasi automatico. Non ci leggerei altro. Inoltre, non c'è nessuno scontro: vogliamo solo chiudere il cerchio. E' importante ottenere chiarezza legale, in un senso o nell'altro".
Quanto a Banco BPM
, Orcel parla di "capitolo chiuso" per UniCredit. "Abbiamo chiuso quel capitolo. Abbiamo provato, a determinate condizioni. Per varie ragioni non doveva essere, quindi l'abbiamo chiuso
".