Milano 10:01
44.885 +1,00%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 10:01
9.907 +0,07%
Francoforte 10:01
24.329 +1,00%

Piazza Affari: rosso per Avio

Migliori e peggiori, Spazio
Piazza Affari: rosso per Avio
(Teleborsa) - Retrocede l'azienda aerospaziale italiana, con un ribasso del 2,13%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Avio mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,89%, rispetto a +1,26% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo scenario di medio periodo di Avio ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 33,12 Euro. Supporto a 31,42. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 34,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```