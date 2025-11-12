Milano 12:23
Piazza Affari: scambi al rialzo per Intercos

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di prodotti cosmetici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,28%.

Il movimento di Intercos, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo scenario di medio periodo di Intercos ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 11,83 Euro. Supporto a 11,47. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 12,19.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
