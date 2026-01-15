Intercos, buyback per oltre 1,59 milioni di euro

Intercos

produttore di prodotti cosmetici

(Teleborsa) -, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha comunicato di aver, tra l'8 e il 14 gennaio 2026, complessivamenteal prezzo medio ponderato di 11,8306 euro per unpari a, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 12 settembre 2025.Al 14 gennaio, Intercos detiene 1.392.230 azioni proprie pari all'1,4448% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, frazionale rialzo per il, che mette a segno un modesto profit a +0,49%.