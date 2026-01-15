Milano 17:35
Intercos, buyback per oltre 1,59 milioni di euro

(Teleborsa) - Intercos, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha comunicato di aver acquistato, tra l'8 e il 14 gennaio 2026, complessivamente 134.871 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 11,8306 euro per un controvalore pari a 1.595.601,65 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 12 settembre 2025.

Al 14 gennaio, Intercos detiene 1.392.230 azioni proprie pari all'1,4448% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, frazionale rialzo per il produttore di prodotti cosmetici, che mette a segno un modesto profit a +0,49%.

