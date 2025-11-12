Porto turistico di Fiumicino: MASE pubblica Decreto VIA

(Teleborsa) - Importante passo avanti per, titolare della concessione demaniale per la costruzione delin località Isola Sacra, nel Comune di Fiumicino. Ilha infatti pubblicato il(Valutazione Impatto Ambientale), che esprime ladel progetto.Il nuovo porto turistico-crocieristico è undel Comune di Fiumicino, che potrà diventare una destinazione fortemente attrattiva per diportisti, turisti e cittadini. Inoltre, il Progetto permetterà di generare elementi utili e necessari per contrastare i fenomeni erosivi della costa laziale che sono in atto, soprattutto a Fregene e Macchiagrande.“Con undi euro, il Progetto è destinato a diventare nei prossimi anni una delle infrastrutture turistiche più innovative e sostenibili del Mediterraneo: una concreta evidenza della possibilità di coniugare sviluppo di infrastrutture e rigenerazione urbana, a vantaggio dello sviluppo economico della regione, dell'impatto sulla comunità e della tutela ambientale", sottolinea, Amministratore Delegato di Fiumicino Waterfront.Secondo unocommissionato da Fiumicino Waterfront ad una primaria società di consulenza internazionale, ildi euro nella fase di costruzione e di circa. Inoltre, è stata stimata laall’anno durante i quattro anni previsti per il cantiere e diposti di lavoro (a tempo indeterminato)La posizione strategica di Fiumicino – a pochi chilometri da Roma e in prossimità dell’aeroporto internazionale – consentirà al progetto diinnovative e affidabili per il turismo nautico e crocieristico nel Mediterraneo, garantendo uno sviluppo importante per l’economia laziale grazie alla visione di una possibile. Particolare attenzione è stata dedicata alladell’area di Isola Sacra, attraverso la realizzazione – insieme ad altri player pubblici e privati – delle opere di compensazione ritenute necessarie dal Soggetto Attuatore, il Comune di Fiumicino.