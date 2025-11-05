Alkeemia al G7 Energia di Toronto fra nuove alleanze e accordi fornitura grafite

(Teleborsa) -, azienda leader nella ricerca e sviluppo di tecnologie per la purificazione e trasformazione dei materiali critici come la grafite, ha partecipato al, affiancando governi ed istituzioni internazionali impegnate nella costruzione di catene di fornitura resilienti e sostenibili. In particolare, la società hacomposta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy () e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (), apportando il proprio contributo come componente industriale qualificata per la filiera "mid-stream" dei materiali critici.Nella cornice del G7 Energia, un patto chiave che trasforma gli impegni in azioni concrete, garantendo la produzione, la lavorazione e l'approvvigionamento responsabili dei minerali che alimentano le industrie avanzate, le tecnologie pulite e i sistemi di produzione.Durante il G7 sono stativolte ad accelerare erelativi ai minerali critici, essenziali per la difesa, l'energia pulita e le catene di approvvigionamento della produzione avanzata.per potenziare iled ha orientato la propria roadmap verso attività– grafite ad elevata purezza, sali di litio e additivi per l’energy storage – a conferma della volontà di essere unnella filiera delle materie prime.La società ha anche, società canadese attiva nella grafite naturale, per la(circa 100 tonnellate/anno) della. L'impianto in questione avrà una capacità di circa 200 tonnellate all'anno e l'avvio della produzione è previsto per il primo trimestre del 2026.