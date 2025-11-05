Alkeemia al G7 Energia di Toronto fra nuove alleanze e accordi fornitura grafite

(Teleborsa) - Alkeemia
, azienda leader nella ricerca e sviluppo di tecnologie per la purificazione e trasformazione dei materiali critici come la grafite, ha partecipato al G7 Energia di Toronto
, affiancando governi ed istituzioni internazionali impegnate nella costruzione di catene di fornitura resilienti e sostenibili. In particolare, la società ha affiancato la delegazione italiana
composta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT
) e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE
), apportando il proprio contributo come componente industriale qualificata per la filiera "mid-stream" dei materiali critici.
Nella cornice del G7 Energia è nata la "Critical Minerals Production Alliance"
, un patto chiave che trasforma gli impegni in azioni concrete, garantendo la produzione, la lavorazione e l'approvvigionamento responsabili dei minerali che alimentano le industrie avanzate, le tecnologie pulite e i sistemi di produzione.
Durante il G7 sono stati annunciati 26 nuovi investimenti, partnership e misure
volte ad accelerare e sbloccare 6,4 miliardi di dollari di progetti
relativi ai minerali critici, essenziali per la difesa, l'energia pulita e le catene di approvvigionamento della produzione avanzata.Alkeemia ha già avviato una investimento significativo
per potenziare il sito produttivo di Porto Marghera a Venezia
ed ha orientato la propria roadmap verso attività downstream
– grafite ad elevata purezza, sali di litio e additivi per l’energy storage – a conferma della volontà di essere un hub europeo integrato
nella filiera delle materie prime.
La società ha anche firmato una lettera di intenti con la Northern Graphite Corporation
, società canadese attiva nella grafite naturale, per la fornitura del 50% della capacità annua
(circa 100 tonnellate/anno) della piattaforma pilota di purificazione della grafite di Porto Marghera
. L'impianto in questione avrà una capacità di circa 200 tonnellate all'anno e l'avvio della produzione è previsto per il primo trimestre del 2026.