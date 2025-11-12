Regioni e comuni italiani, sempre meno ricorso ai bond. Aumentano le fonti alternative

(Teleborsa) - Gli- come regioni, province o comuni - hanno, raggiungendo un surplus dell'11,7% dei ricavi operativi, rispetto al 6,7% del 2021. Lo afferma Morningstar DBRS in un report, spiegando che questa crescita dei ricavi operativi è stata principalmente sostenuta dall'aumento dei trasferimenti da parte del governo centrale e da una costante ripresa delle entrate fiscali a seguito della pandemia di COVID-19, principalmente legata alla quota di IVA destinata alle spese sanitarie.Questo solido risultato operativo, unito a elevati trasferimenti in conto capitale, inclusi i fondi dell'Unione europea, ha consentito a queste entità di registrare un surplus di finanziamento per il secondo anno consecutivo, pari allo 0,6% dei loro ricavi operativi. Questo risultato è stato ottenuto con un, che hanno raggiunto un totale di 50,9 miliardi di euro nel 2024 rispetto ai 34,9 miliardi di euro di due anni fa, inclusi i progetti relativi al clima e allo sviluppo urbano.I sub-sovereign governments italiani hannodi 3 miliardi di euro, portandolo a 82 miliardi di euro nel 2024. Alla fine del 2024, il loro stock di debito rappresentava solo il 27,5% dei ricavi operativi. Nonostante l'aumento registrato negli ultimi due anni, i costi per interessi sono rimasti bassi, inferiori all'1% dei ricavi operativi. Anche il rapporto debito/PIL è diminuito costantemente, escludendo gli anni del COVID-19, passando dal 7,2% del 2009 al 3,7% del 2024."Questa tendenza al ribasso è in gran parte attribuibile a una, volte a rafforzare la disciplina di bilancio - si legge nella ricerca - Forse la misura di maggiore impatto è stata l'imposizione di un tetto al pagamento degli interessi, che ora non dovrebbe rappresentare più del 10% delle spese operative".Queste entità continuano a fare affidamento principalmente sui canali di finanziamento tradizionali, con i prestiti della Cassa Depositi e Prestiti (CDP), braccio finanziario del governo centrale, che rappresentavano il 76% dello stock di debito alla fine del 2024. Nel frattempo, ile le obbligazioni rappresentavano il 10% dello stock di debito alla fine del 2024. Ciò riflette le normative post-crisi del debito sovrano che impediscono alle 20 regioni italiane - storicamente i maggiori emittenti di obbligazioni tra sub-sovereign governments italiani - di superare il 20% dei loro ricavi operativi in bond financing. In risposta a questi vincoli, si sono rivolti sempre più a fonti di finanziamento alternative, tra cui finanziamenti tramite leasing con entità non bancarie, partenariati pubblico-privato e schemi di cartolarizzazione. Queste fonti alternative hanno guadagnato terreno negli ultimi anni, rappresentando il 14% del debito a fine 2024, rispetto al 7% del 2014.Guardando al futuro, Morningstar DBRS prevede che, grazie a un risultato operativo costantemente elevato e al solido supporto dei programmi di finanziamento dell'UE. Ciò dovrebbe sostenere l'affidabilità creditizia dei sub-sovereign governments italiani.